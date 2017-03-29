تمكنت قوات الدفاع الجوي من اعتراض 150 صاروخاً أطلقتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تجاه أراضي المملكة منذ العام الماضي.
وأوضح تقرير متلفز أوردته قناة “العربية” أن منظومة الدفاع الجوي “باتريوت”، أسقطت جميع هذه الصواريخ، التي كانت تستهدف قاعدة خميس مشيط وجازان وظهران الجنوب ونجران.
وتستخدم قوات الدفاع الجوي طرازاً حديثاً من منظومة باتريوت القادرة على اعتراض الصواريخ متوسطة المدى والباليستية والطائرات من دون طيار، إضافة إلى الطائرات المقاتلة، وقد نجحت القوات السعودية في تدمير الكثير من صواريخ الحوثيين قبل إطلاقها، وتدمير الصواريخ التي نجحت الميليشيات في إطلاقها ومنعها من الوصول إلى أهدافها.
وأشار التقرير إلى أن نظام باتريوت ينطلق من منظومات موزعة في الأراضي السعودية، ومربوطة بشبكات رصد وتحكم ثابتة وأخرى متنقلة وموصولة بشبكات طائرات توجيه وتحكم قادرة على كشف انطلاق الصواريخ واختيار السلاح اللازم لمواجهتها.
تجدر الإشارة إلى أن الحوثيين سبق أن أطلقوا صاروخاً باليستياً تجاه مكة المكرمة، إلا أن قوات الدفاع الجوي اعترضته وأسقطته قبل وصوله إلى مكة بمسافة كبيرة، كما أطلقوا أمس الثلاثاء 4 صواريخ باليستية تجاه مدينتي أبها وخميس مشيط، إلا أنها أُسقِطت.
وفق “أخبار 24”.
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