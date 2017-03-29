ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفد المملكة في القمة العربية الـ28، التي انطلقت ظهر اليوم الأربعاء في البحر الميت في الأردن، مشدداً في كلمته أمام القمة على ضرورة الإسراع بإعادة هيكلة جامعة الدول العربية.
ودعا خادم الحرمين إلى أهمية تحقيق السلام في فلسطين على أساس مبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين وفقاً للقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، مشيراً إلى تعرض الشعب السوري للقتل والتشريد، ومشدداً على أهمية الحل العاجل للأزمة السورية بما يحفظ استقرار سوريا، وفقاً لإعلان جنيف “1” وقرار مجلس الأمن بالرقم 2254.
وبشأن الأزمة اليمنية، أكد خادم الحرمين الشريفين في كلمته على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، وحل الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج الحوار الوطني اليمني، والقرار الأممي رقم 2216، داعياً الأطراف الليبية كذلك لنبذ العنف وتحقيق الأمن والاستقرار في بلادهم، والتعاون في مكافحة الإرهاب في ليبيا.
ولفت خادم الحرمين الشريفين إلى الخطر الذي يشكله التطرف والإرهاب في المنطقة، وضرورة التعاون في مكافحته، مشيراً إلى التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية ودوره في دعم التطرف، مؤكداً رفض المملكة للتدخل الخارجي في شؤون الدول العربية، مبيناً أن هذا التدخل يعد مخالفة واضحة للقانون الدولي.
وفق “أخبار 24”.
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