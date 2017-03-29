أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل المداهمة الأمنية لمزرعة بمنطقة الرامس شمال بلدة العوامية بمحافظة القطيف، والتي نتج عنها مقتل إرهابيين والقبض على 4 آخرين.
وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها أن قوات الأمن داهمت صباح أمس الثلاثاء مزرعة تستخدمها العناصر الإرهابية في الإعداد والتخطيط شمال العوامية، فتعرضت قوات الأمن لإطلاق نار من مزرعة مجاورة، فتم التعامل مع مصدر النيران وتبادل إطلاق النار معهم.
وأوضحت الوزارة أنه نتج عن تبادل إطلاق النار مقتل من بادرا باستهداف قوات الأمن، وهما محمد طاهر محمد النمر، ومقداد محمد حسن النمر، فيما تم القبض على 4 أشخاص وهم، عبدالرحمن فاضل عبدالله العبدالعال، ومحمد جعفر عبدالله العبدالعال، وجعفر محمد الفرج، ووصفي علي مكي القروص، وجميعهم سعوديو الجنسية ومن أصحاب السوابق في الأعمال الإرهابية.
وأبانت الوزارة أنه عُثر بداخل المزرعتين على 130 جالونا من مادة الأسيد الحارقة وجالون من مادة البوتاسيوم وكمية من مادة تستخدم في تصنيع المواد المتفجرة، و3 مخازن لسلاح رشاش 71 طلقة حية وقناع أسود اللون.وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة أنه لا توجد أية إصابات بين المواطنين أو رجال الأمن، مشددة على أن “عصابات الإرهاب التي طال أذاها المواطنين في القطيف لن تفلت من العدالة، وهم قلة معلومة ومصيرهم مصير كل من يحاول العبث بأمن الوطن”.
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