ارتفعت حالات تسمم الطالبات، التي شهدتها الابتدائية الرابعة بمحافظة القنفذة إلى 137 حالة، فيما قررت إدارة التعليم بالمحافظة تعليق الدراسة لنهاية الأسبوع.
وأصدر المتحدث الرسمي لتعليم القنفذة بياناً توضيحياً لحالات الطلاب، مؤكداً أنه بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمحافظة تم استقبال 137 حالة وتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية كافة، غادر منهم 90 حالة وتم تنويم 10 حالات، مشيرا إلى أن وضعهم الصحي مستقر جدا ومطمئن.
وأشار إلى أنه لم يتضح سبب الإصابات حتى الآن، لافتا إلى أنهم بانتظار النتائج من الجهات المختصة.
وقال إن مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي أصدر تعليماته بتعليق الدراسة في المدرسة ليومي الأربعاء والخميس، مشيرا إلى حرصه الدائم على توفير الدعم اللازم والتوضيح المستمر لكل ما يطرأ بكل شفافية.وفق “أخبار 24”.
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