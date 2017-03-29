تعثر الرئيس اللبناني ميشال عون، وسقط بقوة على الأرض وذلك أثناء استعداده لالتقاط الصور التذكارية للقادة والزعماء العرب أثناء القمة العربية الـ28 المقامة في الأردن.
وأظهر مقطع فيديو الرئيس عون أثناء ذهابه إلى منصة التقاط الصور التذكارية، إلا أنه تعثر وسقط على الأرض والتف حوله جميع الزعماء للاطمئنان على صحته، فيما قام ملك الأردن الملك عبد الله بن الحسين بمساعدته للنهوض.
وانطلقت القمة العربية الـ28 اليوم “الأربعاء” في البحر الميت بالأردن بحضور 16 من الملوك والرؤساء والأمراء العرب، فيما يغيب عن القمة 6 زعماء عرب لأسباب صحية وأخرى غير معلنة.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج