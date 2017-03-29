وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مقر انعقاد القمة العربية رقم 28 في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، وكان في استقباله الملك عبدالله بن الحسين ملك الأردن.
وتنطلق القمة العربية الـ28 ظهر اليوم في البحر الميت بالأردن بحضور 16 من الملوك والرؤساء والأمراء العرب، فيما يغيب عن القمة 6 زعماء عرب لأسباب صحية وأخرى غير معلنة.
ويترأس القمة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وملك المغرب محمد السادس، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.
ويحضر القمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والتونسي الباجي قائد السبسي، والفلسطيني محمود عباس، واللبناني ميشال عون، والجيبوتي إسماعيل جيله، واليمني عبدربه منصور هادي، والسوداني عمر البشير، والصومالي محمد عبدالله فرماجو، والموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، ورئيس جمهورية القمر غزالي عثماني.
وفق “أخبار 24”.
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