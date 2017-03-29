أعربت “فتاة المصنع” زهراء البركاتي صاحبة الذراع المبتورة، عن تعجبها من تصريحات المتحدث الرسمي للتأمينات الاجتماعية، نافية ما ذكره حول رفضها استكمال العلاج بأحد المراكز وخوض مرحلة العلاج النفسي وتسلم مستحقاتها.
وقالت زهراء، وفقا لـ”المدينة”، إنها لم توجه بالذهاب إلى مركز البلسم المثالي لعلاجها، ولم تسمع عنه إلا في تصريح المتحدث، كما أنها لم تحصل على جلسات الدعم النفسي سوى زيارة واحدة لأحد الأطباء بجدة واستقبلها مرة واحدة ورفض المراجعة لرفض التأمينات التكفل بالعلاج.
وأوضحت أن كل ما حدث من التأمينات هو عرضي على لجنة طبية قررت بدورها تحويلي لمستشفى التخصصي بالرياض وإزالة عظمة الترقوة وتركيب ذراع للزينة فقط، وهو ما رفضته لرغبتها في زراعة طرف للمساعدة في الحياة وليس للزينة.
وأشارت إلى أنه تم الرد عليها بعدم توفر هذا النوع من العلاج داخل المملكة، وطلبوا كتابة خطاب استرحام للنظر في علاجها بالخارج إلا أنه قوبل بالرفض.
ولفتت إلى أن التأمينات اتصلت بها قبل شهر للحصول على تعويض مادي، لكن عند سؤالهم عن إمكانية العلاج وزراعة طرف كانت الإجابة بالرفض وطلب الحضور لأخذ تعويض مادي فقط، مؤكدة أنها شعرت وقتها بالإحباط ورفضت تسلم التعويض.
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