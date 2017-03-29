بدأت الجوازات بمطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض صباح اليوم “الأربعاء” في استقبال الركاب المستفيدين من مهلة الـ90 يوماً التي أعلنت عنها الجوازات ضمن حملة “وطن بلا مخالف”، وذلك لإنهاء إجراءات مغادرة المستفيدين.
وكان ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، قد أكد أن حملة “وطن بلا مخالف” تأتي بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين، بهدف تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، داعياً المخالفين للاستفادة من المهلة التي حددت بـ90 يوماً اعتباراً من اليوم الأربعاء 1/7/1438هـ الموافق 29/3/2017م.
كما أكد ولي العهد، أن المهلة تهدف لمساعدة المخالف لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود على المغادرة، وإعفائه من العقوبات المترتبة على مخالفته.وفق “أخبار 24”.
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