أعلنت وزارة الإسكان اليوم “الأربعاء” عن رسوم الأراضي البيضاء بمدينة الرياض، ودعت ملاك الأراضي المطلوب دفع رسوم عليها للمبادرة إلى السداد في فترة أقصاها سنة واحدة من صدور القرار.
وأوضحت الوزارة أن عدم سداد الرسوم البيضاء خلال الفترة المحددة يترتب عليها غرامة وقدرها 2.5% من قيمة الأرض.
بدوره أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل اليوم عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، أن البرنامج يأتي سعياً لدعم العرض وتمكين الطلب في القطاع العقاري، مبينا أن الإعلان عن إصدار الفواتير جاء بعد فرز وتقييم للأراضي المسجلة في الموقع الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.
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