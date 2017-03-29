أطاحت قوة الضبط الميداني بشرطة الرياض بعصابة تضم 5 أفراد “سعوديان وسوريان ويمني”، امتهنوا سرقة المعدات الثقيلة، حيث ضبطوا متلبسين وعثر على بعض المسروقات بمستودع بحي السلي شرق الرياض.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن معلومات توافرت لدى قوة الضبط الميداني، حول تشكيل عصابي تخصص في سرقة المعدات الثقيلة ونقلها لمستودع بالسلي شرق الرياض، وبالرصد وزرع عميل سري تمكنت القوة من معرفة المستودع وأفراد التشكيل الخمسة وجميعهم بين العقدين الثالث والرابع.
وأضاف الناطق، أن القوة تمكنت عبر كمين محكم من ضبط أفراد التشكيل وبرفقتهم شاحنة نقل تقل معدتين من نوع 2 بوكلين، وأقروا بالسرقة، كما عُثر داخل المستودع على عدد من المسروقات، فجرى توقيفهم، تمهيداً لاستكمال التحقيق معهم ومعرفة علاقتهم بالسرقات المشابهة، ومن ثم إحالتهم إلى جهة الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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