افتتح محافظ الخرج الاستاذ شبيلي ال مجدوع مبنى الاحوال المدنية بمحافظة الخرج وذلك بعد اعادة تطويرة من الداخل والخارج ليواكب التطورات التي تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين في تطبيقه في جميع مدنها ومحافظاتها بهدف التسهيل على المراجعين .
هذا وقد حضر الافتتاح مدير شرطة الخرج العقيد منيف زايد العتيبي ومدير شعبة مرور الخرج العقيد عبد الله الحقباني وقائد الدوريات الأمنية العقيد فياض المطرفي ومدير مستشفى الملك خالد بالخرج الدكتور عبد الله برناوي ورجل الأعمال الشيخ سعد بن غنيم .
وقام سعادته ومرافقيه بجولة ميدانية والاطلاع على سير العمل موجها سعادته كادر الأحوال المدنية تقديم مابوسعهم لخدمة المراجعين .
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