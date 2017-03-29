قام الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة مساء امس بزيارة لاعب منتخب العراق أحمد ابراهيم في المستشفى بعد تعرضه للإصابة في المباراة التي كسبها الأخضر بهدفٍ دون مقابل في التصفيات الآسيوية لكأس العالم في روسيا 2018.
وغرد الأمير عبدالله بن مساعد عبر حسابه في تويتر قائلاً: “اللهم لك الحمد، أمور أخي أحمد إبراهيم لاعب منتخب العراق مطمئنة و سيخرج الليلة من المستشفى. ألف سلامة”.وفق “الرياض”.
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