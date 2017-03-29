احتفل لاعبو المنتخب السعودي مع الجماهير الحاضرة في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة بالفوز الذي حقّقه الأخضر على شقيقه المنتخب العراقي بهدف دون رد، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم روسيا 2018.
وعقب نهاية اللقاء تواجد اللاعبين كافة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وقاموا بتحية الجماهير التي احتشدت في المدرجات، وزاد عددها على الـ60 ألف متفرج.
هذا ورفع الأخضر رصيده بعد هذا الفوز إلى 16 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن المنتخب الياباني صاحب الصدارة، ويأتي منتخب أستراليا ثالثًا برصيد 13 نقطة، ثم الإمارات برصيد 9 نقاط، والعراق خامسًا برصيد 4 نقاط، ثم تايلاند في المركز الأخير بنقطة واحدة.
وفق “المواطن”.
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