علق وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، سفير المملكة السابق لدى العراق، على فوز المنتخب السعودي على نظيره العراقي أمس (الثلاثاء) في تصفيات مونديال روسيا 2018.
وكتب السبهان تغريدة قصيرة على حسابه بموقع “تويتر” قال فيها: “سعودي وبيرقي عالي”، لقيت تداولاً واسعاً وترحيباً كبيراً بين المغردين، حيث أعيد تغريدها أكثر من 10 آلاف مرة في أقل من ساعة.
يذكر أن السبهان شغل منصب سفير المملكة لدى العراق، لكنه تعرض لتهديدات متكررة من بينها تهديد علني من أحد قادة الحشد الشعبي، قبل أن يتم تعيينه في منصبه الجديد.
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