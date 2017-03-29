أحرج رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت مراسل قناة “الكأس” القطرية، بعدما رفض التصريح له على الهواء مباشرة عقب انتهاء مباراة المنتخب السعودي مع نظيره العراقي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا، ما أثار موجة انتقاد واسعة.
وأظهر مقطع فيديو انتهاء مراسل قناة “الكأس” من حديثه مع رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالله بن مساعد، وحاول الحصول على تصريح من عادل عزت الذي طلب في البداية الحديث لجميع القنوات حتى لا يكرر كلامه، قبل أن ينصرف رافضاً التصريح للقناة القطرية.
وعلق الإعلامي خالد الجاسم، المذيع بقناة “الكأس” على التصرف بقوله: “اللي بيجينا أهلا وسهلا، واللي ما بيجينا بعد نقوله أهلا وسهلاً”، مضيفاً: “نقوم بواجبنا في نهاية المطاف لا أكثر ولا أقل ونعمل بأصلنا، ويكفينا فخراً ظهور رئيس الهيئة العامة للرياضة معنا”.
من جانبهم، وجه مغردون على موقع “تويتر” انتقادات حادة لرئيس الاتحاد السعودي، ودشنوا وسماً بعنوان “تصرف عادل عزت لا يمثلنا”، معتبرين ما قام به تعالياً غير مقبول، مقدمين الاعتذار لقناة الكأس على هذا التصرف.
كما علق رئيس نادي الهلال الأسبق الأمير محمد بن فيصل بقوله: “مؤسف جداً تصرف رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت بتجاهله ورفضه التصريح لقناة الكأس، فهو يمثل المملكة العربية السعودية ولا يمثل نفسه”.
وأضاف في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: “كان عليه تجاوز مرحلة الانتخابات والتعامل مع الجميع بنفس الأسلوب، وأن لا يختلف تعامله مع مَن دعمه بطريقة مختلفة لمن دعم مرشحاً آخر”، مختتماً: “وبصفتي مواطناً سعودياً وشخصاً عمل وتشرف بخدمة رياضة بلاده، أقدم اعتذاري للإخوان في قناة الكأس القطرية وعلى رأسهم خالد الجاسم”.
وفق “أخبار 24”.
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