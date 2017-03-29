أكدت وزارة الصحة، أن دليل السلوك المهني لممارسي الخدمات العلاجية يلزم الطبيب بتقديم الخدمة العلاجية لأي مريض، وينص على أنه لا يحق له الاعتذار أو رفض تقديم الخدمة العلاجية لأي مريض.
فيما أشار مصدر طبي، وفقاً لـ”الوطن”، إلى وجود ميثاق أخلاقي مهني يستوجب على أي طبيب الالتزام به، مضيفاً أن المستشفيات عليها اعتماد سياسات الميثاق الأخلاقي للخدمة العلاجية.
وأضاف المصدر، أن الطبيب يجب عليه التعريف بنفسه للمريض، وألا يتأثر مستوى الخدمة التي يقدمها تبعاً لعرق أو دين أو ثقافة المريض أو عوامل خارجية، وعلى الطبيب متابعة مستجدات المهنة وتثقيف نفسه ليكون مستعداً لتقديم أفضل رعاية علاجية وصحية للمريض.
كما يلزم الميثاق الطبيب بالمحافظة على المعلومات السرية للمريض والوثائق التي تحتوي معلومات سرية عن المريض، وعدم البوح بها إلا برغبة المريض أو في حال استدعت الحالة ذلك.
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