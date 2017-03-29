تمكن أحد المواطنين من خلال تغريدة له على موقع “تويتر”، من إطلاق سراح سجين خلال أقل من 60 دقيقة منذ أن كتبها إلى أن تفاعلت معها إدارة سجن الملز بالعاصمة الرياض، بعدما تأكدت من قيام ذويه بتسديد ديونه التي أوقف بسببها.
وكان المواطن قد كتب تغريدة إلى الحساب الرسمي للمديرية العامة للسجون على “تويتر”، أعلن خلالها تكفله بسداد الديون على أحد النزلاء الذي مضى يومان على وفاة والدته، وطالب بإطلاق سراحه، لتتجاوب إدارة سجن الملز معه وتطلق سراح النزيل في أقل من ساعة مقدمة له التعازي.
وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت أن إدارة سجن الملز سارعت بإنهاء إجراءات إطلاق سراح النزيل ولمّ شمل أسرته ومنحه فرصة جديدة لتصحيح مسار حياته، ليعود مواطناً نافعاً لوطنه ومجتمعه وأسرته. وفق “أخبار 24”.
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