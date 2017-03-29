أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني، عن بدء تطبيق المرحلة الرابعة لوثيقة التأمين الموحدة في شركات القطاع الخاص ممن بلغ عدد عمالتها من 1 – 25 عاملاً، في العاشر من شهر إبريل المقبل.
وأكد رئيس قسم علاقات الشركاء بالمجلس محمد الشغرود، أن كل شركات القطاع الخاص ملزمة بتوحيد وثيقة التأمين لديها، بأن تكون لدى شركة تأمين واحدة يبدأ العمل بها في وقت محدد وتنتهي في وقت محدد.
وأضاف الشغرود خلال ورشة عمل أقيمت أمس (الثلاثاء) بالدمام، أن من أهداف الوثيقة الموحدة القضاء على التأمين الوهمي، مبيناً أن برنامج الوثيقة الموحدة يتضمن منع ازدواجية الشركات في التعامل مع أكثر من شركة تأمين، مؤكداً أنه سيتم رفض كل عرض يقدم من الشركات لتأمين عمالتها على أكثر من شركة تأمين.وفق “أخبار 24”.
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