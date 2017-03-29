أعلن رئيس المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير محمد آل أبو مدرة، تقديم استقالته لوزير الشؤون البلدية والقروية، رغم مرور 3 أسابيع فقط على توليه منصبه؛ احتجاجاً منه على الآلية المتبعة داخل المجلس، فيما أشارت مصادر إلى أن اللواء محمد بن بريق سيتولى المنصب خلفاً له.
وأوضح آل أبو مدرة أن قرار الاستقالة جاء متأخراً، مبرراً استقالته لسيطرة أعضاء الدورة السابقة على قرارات المجلس واتّباعه نفس الآليات السابقة، وعدم وجود أي تغيير على قرارات المجلس أو تحقيق تقدم عملي على أرض الواقع.
وأكد أن المجلس البلدي لن تقوم له قائمة في ظل مساندة الأمانة للأعضاء القدامى وتهميش الرئيس والأعضاء الجدد، مبيناً وفقاً لـ “عاجل” أنه كان من المفترض أن يقدم استقالته مع الرئيس السابق مصطفى بن عزيز لكنه تأخر في تقديمها أملاً منه في إجراء تغييرات جذرية.
وأشار آل أبو مدرة إلى أن استقالة “بن عزيز” كانت درساً للأعضاء القدامى لكن لم يطرأ أي تغيير، مضيفاً أن التهميش متوارث ومتداول بينهم، وشدد على أن استقالته لا تراجع فيها، داعياً باقي الأعضاء لتقديم استقالتهم اعتراضاً على الوضع الحالي.
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