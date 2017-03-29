أكدت مصادر أن دوريات الضبط الميداني التابعة لشرطة مكة المكرمة نجحت مساء أمس الثلاثاء، في الإطاحة بوافد إفريقي، كان يمارس السحر والشعوذة.
وأوضحت المصادر أن الدوريات اشتبهت خلال إحدى جولاتها الميدانية لضبط المخالفين، في شخص من جنسية إفريقية يستخدم السحر، وبدأت بجمع المعلومات عنه ليتبين أنه يسكن في حي الجميزة بمكة وفقاً لصحيفة “سبق”، ويحرص على التخفي عن الأنظار ويمارس بحذر السحر وأعمال الشعوذة لجلب الأموال من الناس.
وأضافت أنه بعد مداهمة سكنه ومحاصرته في منزله من قِبل قوات الأمن تم القبض عليه، وعُثر داخل سكنه على طلاسم وعُقد سحرية ومصاحف ممتهنة وعبارات شركية، ليتم تسليمه والمضبوطات للشرطة لاتخاذ اللازم.
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