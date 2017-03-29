ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية بمدينة الرياض، عثرت على السيارة “الجيمس” التي استخدمت في جريمة السطو المسلح على سيارة نقل أموال في حي الرائد بالعاصمة الأحد الماضي.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “سبق”، أن المركبة المستخدمة في الجريمة اتضح أنها مستأجرة بوثائق مزورة من إحدى شركات تأجير السيارات المعروفة، فيما لاتزال عمليات البحث والتحري عن الجناة مستمرة.
يذكر أن جريمة السطو تم توثيقها من خلال كاميرا مراقبة، حيث نزل 3 أشخاص مسلحين من السيارة الجيمس وتوجهوا نحو سيارة نقل الأموال واعتدوا على الموظفين، واستولوا على ما بالسيارة من مبالغ قدرت بنحو 2.4 مليون ريال.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج