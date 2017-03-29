زوَّج أبٌ ابنته لشاب حافظ لكتاب الله تعالى، على مهرٍ هو ما يحفظه من القرآن، وتم عقد النكاح بين الشاب ووالد العروس، وسط حضور لفيف من الأقارب.
وأظهر مقطع فيديو الأب والشاب ومأذون الأنكحة، الذي ألقى كلمة قبل عقد النكاح، جاء فيها أن هذه هي المرة الأولى، خلال 14 سنة، التي يعقد فيها نكاحًا على مهر ما يُحفظ من القرآن الكريم، ممتدحاً ما قام به الأب، وداعياً إلى الاقتداء بذلك، تقديراً لجلال كتاب الله وتكريماً لحفظته.
ولفت والد العروس، علي موسى شبير، إلى أن تزويج ابنته للحافظ عبدالرحمن شبير مقابل ما لديه من القرآن، هو تقدير للطالب، وليرفع به قدره في الأرض، كما رفع الله عز وجل قدره في السماء، وليكون العمل قدوة للآباء والأمهات، سائلاً الله له التوفيق وأن ينفع بعلمه دينه ووطنه.
يُذكر أن الشاب عبدالرحمن شبير، حائز على جائزة الأمير محمد بن ناصر للقرآن الكريم، ومجاز في عدة قراءات، وتم تكريمه في الحفل الذي نظمه مكتب حلقات القرآن الكريم بمركز الشقيري في محافظة ضمد.
وفق “أخبار 24”.
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