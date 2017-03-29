أظهر مقطع فيديو لقطات مونتاجية لرحلة ولي العهد البرية ومقناصه في الجزائر، لعام 1438، وممارسته هواية “الصيد بالصقور” مع مرافقيه.
وكشف الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي قضاء ولي العهد وقته في الصيد، وركوبه سيارات الدفع الرباعي مع مرافقيه لاختراق الصحراء نهارا، وقضائه الوقت في مخيمه ليلا.
يذكر أن ولي العهد اشتهر بشغفه الكبير للصحراء وحرصه على قضاء الوقت فيها، خصوصا في الأوقات المناسبة للصيد و”المقناص”، ويحرص أثناء ذلك على أن ترافقه وسائل الاتصال التي تمكنه من التواصل مع مساعديه لتسيير شؤون الأمن والاطلاع على كافة ما يحدث في المملكة.
وفق “أخبار 24”.
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