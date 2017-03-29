ابتكرت طالبة سعودية طريقة مميزة لتقديم طلب الالتحاق ببرنامج التدريب في إحدى الشركات الكبرى في المملكة العاملة في مجال التقنية، حيث صممت مقطع فيديو تفاعليا عرضت فيه رغبتها، وأوضحت فيه شغفها بالتقنية.
وغرّدت الطالبة مشاعل الزيد بالمقطع، مرفقةً به رسالة قصيرة تطلب فيها موافقة شركة “علم” على الانضمام لبرنامجها التدريبي، ما دفع الشركة لطلب معلوماتها للتواصل معها بهذا الشأن.
ولم تقف تغريدة الطالبة عند هذا الحدّ، حيث أثنى على طريقتها الإبداعية عدد من المسؤولين ومشاهير مواقع التواصل، كما عرضت عليها شركة “زين” وظيفة لديها، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص، وحظيت التغريدة كذلك بإعادات تغريد تجاوزت ألفي إعادة تغريد.وفق “أخبار 24”.
Dear @elm
This is my internship proposal.
Be part of my university journey and say YES! 💍💜 pic.twitter.com/DzH4G3XZTZ
— مشاعل (@MashaelAlZaid) ٢٥ مارس، ٢٠١٧
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