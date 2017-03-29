عثرت قوات حرس الحدود بمنطقة جازان على جثة صياد جزيرة أحبار الذي اختفى قبل 9 أيام؛ حيث كان قد عثر على قاربه دون العثور على جثمانه، وتم التعرف عليه من قبل ذويه.
وأوضح الناطق الإعلامي لحرس الحدود بجازان النقيب عامر الشهراني، أن الدوريات الساحلية لحرس الحدود بقطاع بيش واصلت عملياتها للبحث عن الشخص المفقود، وتم العثور على جثة بالقرب من شاطئ رأس طرفة صباح أمس (الثلاثاء).
وأضاف الشهراني أنه تم استدعاء ذوي المفقود وتعرفوا على الجثة التي نقلت إلى المستشفى لاستكمال باقي الإجراءات الطبية والجنائية.وفق “أخبار 24”.
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