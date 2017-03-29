افتتح أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، يرافقه وزير الحرس الوطني متعب بن عبدالله، والأمير تركي بن عبدالله، مستشفى الملك عبدالله الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
والتقى أمير الرياض ووزير الحرس الوطني بأحد المرضى المنومين في المستشفى، حيث اطمأنّا على صحته وسألا إن كان في حاجة لأي شيء، ليجيب المريض بالشكر لهما.
ومازح الأمير متعب بن عبدالله المريض المنوم، قائلا: “لا يكونون حاطينك في غرفة وسيعة بس للتصوير وبعدين يغيرونك؟ لا يغيرونك انتبه”.
وفق “أخبار 24”.
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