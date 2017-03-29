دشن الشيخ حزام بن خالد بن حشر رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالهياثم
حملة (يكفي سموم وهدر ) لتوعية بمضار التدخين التي تشتمل على فعاليات عدة هي مسيرة توعوية ومعرض فني وندوات صحية ودينية .
وذلك بحضور وكيل مركز الهياثم الشيخ عبدالرحمن بن حشر ونائب رئيس اللجنة الاستاذ:مدوخ القحطاني وعدد من اعيان الهياثم .
وحضور رئيس المجلس البلدي الاستاذ تركي عمر العاصمي ورؤساء الدوائر الحكومية المشاركة.
وقد شارك في هذه الحملة كل من بلدية الهياثم ومركز الشرطة والدوريات الامنية والمركز الصحي والمدارس وفرع الزراعة والبيئة وبعض مؤسسات القطاع الخاص ممثلة بمياة قطاف راعية جوائز الحملة ووكالة الخطوات الرقمية الراعي الاعلاني للحملة .
وفي نفس السياق افتتح رئيس اللجنة اكاديمية سبورت الرياضية احد برامج اللجنة .
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