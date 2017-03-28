بهدف الارتقاء بالبيئة التربوية والتعليمية وتنفيذاً لتوجهات وزارة التعليم ترأست مساعد مدير التعليم الاهلي الأستاذة الجوهره الدليمي لقاءً تربوياً مع مالكات وقائدات مدارس التعليم الأهلي والأجنبي بالخرج بشأن متابعة خطة انتقال المدارس الى مباني تعليمية وذلك بحضور مشرفة التعليم الاهلي الأستاذه عائشه القحطاني ومشرفه التعليم الاجنبي الاستاذه حسناء الشمري
والمشرفه الاستاذه ريم العرجاني حيث كان في استقبالهن قائدة المدارس الأستاذة فاتن بنت سعد القحطاني ..
وبدأ اللقاء بترحيب الأستاذة الجوهره الدليمي بالحضور ثم دار النقاش حول ضرورة أن يتعلم أبنائنا وبناتنا في مدارس مهيأة تكتمل فيها كل الوسائل التعليمية والتربوية ووسائل السلامة والأمان لجميع طلابها ، في حين تم التأكيد على ملاك المدارس الأهلية ذات المباني غير التعليمية إلى سرعة نقل مدارسهم إلى مباني تعليمية قبل انقضاء المهلة الممنوحة لهم من قبل الوزارة كما تم التطرق إلى كل ما يهم التعليم الأهلي والأجنبي ويرفع من مستوى الأداء والجودة في مخرجاته التعليمية ..
وفي ختام اللقاء توجهت الأستاذة الجوهره الدليمي بالشكر الجزيل لمدارس المطورون العالمية ممثلة في قائدتها الأستاذة فاتن القحطاني وزميلاتها في إدارة المدرسة على حسن الاستقبال وجمال الترتيب وكرم الضيافة.
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