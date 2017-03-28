قام الأستاذ / عبدالله عتيق الطليان رئيس قسم الشؤون الصحية المدرسية بجولة تفقدية لمعرض الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان ضمن الشراكة المجتمعية للجنه الوقائيه لصحة الفم والأسنان ومستشفى الملك خالد ومجمعات مستوصفات التعاون وذلك للوقوف والإطلاع على إستعدادات اللجنة المنظّمة للمعرض لتدشينه غداً بإذن الله يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٦/٢٩ هـ على شرف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود .
وتضمّنت الزيارة جولات تفقديه لكافة الأركان واستمع إلى شرح مفصل من اللجنة المنظمة حول الإستعدادات التي تم إتخاذها، واطلع الطليان خلال زيارته على مدى تكاتف المرشدات الصحيات في إخراج الأركان بوجه متكامل تحت ظل توجيهات مساعدة رئيس قسم الشؤون الصحية المدرسية الأستاذة / نورة عبدالله الدوسري ، وقد نال اعجابه وسروره لماشاهده من جهود المدارس وحرصهم على الوعي الصحي في صحة الفم والأسنان . سائلاً الله عزوجل أن يديم علينا الصحه والعافية والعزة والرفعة للوطن .
الجدير بالذكر أن المعرض سينقل إلى الثانوية السابعة ، حيث تتاح الفرصة للمدارس بزيارة المعرض . ونشكر إدارة المدرسة على مبادرتها في استضافة المعرض ..
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