وصف سعادة مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار المدرسة الابتدائية ٣٧ بـ (إبداع لاينقطع) جاء ذلك اثناء وقوف سعادته وصحبه الكرام المساعد التعليمي أ. خالد الحربي وعدد من رؤساء الاقسام بالإدارة والمشرفين ، على المدرسة يوم امس الثلاثاءالموافق ٢٨ /٦ /١٤٣٨هـ ..
وفي هذه الزيارة تجول مدير التعليم ومرافقيه على مرافق المدرسة والأركان المعدة للبرامج والمشاريع المنفذة والتي اختزلت انجازات الابتدائية( ٣٧ ) كركن الموهبه ركن الحقيبة المثالية ركن لا.. للغياب ، وطني أمن وآمان ، مشروع تحدي القراءة العربي ، ركن النقل المدرسي، الامن والسلامة ، ابداعي بآناملي “الاشغال الفنية ” ، الشراكة المجتمعية وضمت ( ١٤ ) شراكة ، ركن المطبوعات ، ركن السلامة في المنزل ، ركن مؤشر التحصيل الدراسي وفكرته تتركز على ابراز مؤشرات المدرسة ضمن المنظومة ، ركن للبرنامج الوطني الوقائي فطن ، مشروع ريالي ، ركن اللغة العربية وركن العمل التطوعي وركن المطبوعات والتي ضمت ثمار لمنجزات الابتدائية السابعة والثلاثون .
شاهد الحضور أبرز برامج وأنشطة المدرسة خلال هذا العام من خلال عرض مرئي أعد لهذا الغرض .
من جانبه ثمن العبدالجبار من خلال الكلمة التوجيهية التي أعقبت الزيارة جهود العاملات بالمدرسة والتي ظهرت من خلال الكم من البرامج والمشاريع المقدمة للطالبات وعكست البيئة المدرسية الجاذبة التي تلبي جميع الاحتياجات التربوية والتعليمية .
وقال مدير التعليم ” أتطلع بأن تكون مدارسنا جاذبة وذلك بتهيئة بيئة المدرسة بكل عناصرها لاحتضان بناتنا الطالبات من فصول مهيئة ومعلمات متحفزات للعمل وقائدة تقف على أوضاع مدرستها وتتلمس احتياجاتها تجسد القدوة والانضباط وحب العمل وأداء الرسالة السامية بكل اخلاص ، فالابتدائية (٣٧) قدمت أنموذجا يحتذى .. ”
مقدما شكره الجزيل لقائدة المدرسة الأستاذة شفياء فالح السبيعي لدورها الرائد في التميز المتواصل والذي تقدمه لبناتها الطالبات على الصورة المثلى التي عكسها ما وقفنا عليه من تميز في أداء المدرسة ..
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