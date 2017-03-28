بناء على تعميم معالي وزير التعليم 3860435 وتاريخ 8 / 1 / 1438 هـ حول الخطة الإجرائية لتعزيز انتظام الطلاب في الدراسة والمتضمن تكثيف الزيارت الميدانية الإشرافية خلال فترة ماقبل وبعد الإجازات ..
فقد اعتمد سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار جدول الزيارات الإشرافية الميدانية لتحقيق الانضباط المدرسي ، والتأكيد على قائد المدرسة برصد الغياب اليومي في النظام المركزي (نور) وتثبيته ، وكذلك تعبئة الاستمارة الإشرافية للزيارات الميدانية إلكترونياً على الرابط :
أسماء المشرفين المكلفين بالزيارات الميدانية :
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