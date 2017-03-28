قالت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الثلاثاء)، إن الأمير خالد الفيصل أصدر توجيهاته لمحافظ القنفذة فضا البقمي بمتابعة حادثة تسمم عشرات الطالبات في مدرسة ابتدائية بالمحافظة.
وأوضحت أن المحافظ وقف على حالات التسمم التي بلغت 54 حالة، لافتة إلى أن جميع الطالبات في حالة صحية مستقرة، مؤكدة أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادثة.
تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للشؤون الصحية بمحافظة القنفذة أعلنت في وقت سابق من اليوم عن رفع جاهزية جميع مستشفيات المحافظة لاستقبال حالات التسمم.وفق “أخبار 24”.
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