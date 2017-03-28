كرّم أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، الطفل يوسف الزهراني (11 سنة)، على موقفه البطولي في إنقاذ عائلة من حريق اندلع في منزلهم بحي الندى في الدمام، وفق ما رواه في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام.
ومنح أمير الشرقية الطفل يوسف شهادة التكريم وهدية بهذه المناسبة، فيما دعا الدفاع المدني بالمنطقة إلى تقديم دورات تدريبية في أساسيات السلامة للطلبة والطالبات.
يُذكر أن يوسف الزهراني روى في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل إنقاذه للعائلة من الحريق، بعد دخوله للمنزل وإخراجه بعض أفرادها، ومسارعته في الاتصال بالدفاع المدني.وفق “أخبار 24”.
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