اختار شاعران طريقة مبتكرة لإلقاء قصيدة ترحيبية بخادم الحرمين الشريفين، تميزت بعرضها المسرحي بينهما، حيث جذبت آلية التنفيذ الملك واسترعت انتباهه، وقام بمناداة الشاعرين بتفاعل كبير.
وقام الشاعران الأردنيان، عيد المساعيد ومهند العظامات، بالاشتراك في كتابة وإلقاء قصيدة شعرية حوارية، بعنوان “حرار الدار”، في الحفل الذي أقيم للترحيب بخادم الحرمين الشريفين في الأردن.
واختار الشاعران أن يقوما بإلقاء القصيدة بطريقة أقرب إلى “المسرحية”، حيث خرجا من بين الفرقة العسكرية التي أدت عروضها، وتناوبا إلقاء القصيدة، حيث استرعت انتباه خادم الحرمين، الذي تابع طريقة إلقائهما مبتسما، قبل أن يلوح لهما بالمجيء إليه فور انتهائهما.
وفق “أخبار 24”.
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