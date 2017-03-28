قال رجل الأعمال المصري ومالك قناة “المحور” الفضائية، الدكتور حسن راتب، إن رجل الأعمال السعودي صبحي بترجي تبرع بثلث ثروته للعمل الخيري.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها خلال الاحتفال بمرور 15عاماً على انطلاق القناة، حيث دعا بترجي للصعود على المنصة والوقوف بجانبه.
وأوضح راتب أنه اجتمع مع عددٍ من الأشخاص في يناير الماضي وقرروا التبرع بثلث ثرواتهم للعمل الخيري، عن طريق مؤسسة خيرية تم تأسيسها، مشيراً إلى أن أول عمل لهذه المؤسسة سيكون إنشاء سلسلة مستشفيات السعودي الألماني في مصر لعلاج الفقراء بنفس مستوى معالجة الأثرياء.
من جانبه، أعلن رجل الأعمال صبحي بترجي في حسابه بـ”تويتر”، عن اعتزامه إنشاء 4 مستشفيات متخصصة سعة 50 سريرا في 4 مناطق مختلفة بالسعودية للأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود، مبينا أنه جارٍ الآن وضع التصاميم الهندسية لها، وستكون مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية الحديثة.
وفق “أخبار 24”.
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