كرّم أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم “الثلاثاء”، رجل الأمن الذي تعرض للاعتداء والدهس أثناء تأديته عمله أمام كورنيش الحمراء بجدة قبل نحو ثلاثة أسابيع، العريف عبدالله عسيري الذي يعمل بمرور المحافظة.
كما كرم أمير مكة المكرمة، السيدة فايزة عبدالعزيز الأحمدي التي وثقت فيديو الاعتداء على رجل الأمن وأبلغت الشرطة، وكرَّم كذلك المواطن ناصر محمد حسن مطمي ويعمل بوظيفة حارس أمن.
وكان مقطع فيديو أظهر اعتداء أشخاص يركبون دبابات رباعية على رجل أمن في المرور السري، وقيام أحدهم بدهسه ومحاولة الآخرين فعل الشيء نفسه، بالإضافة إلى محاولة دهس كل من يحاول مساعدته، فيما وجه أمير مكة حينها بسرعة القبض على الجناة وتطبيق الأنظمة بحقهم.وفق “أخبار 24”.
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