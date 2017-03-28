أصدرت سفارة المملكة لدى الأردن، اليوم (الثلاثاء)، بياناً حول الحادث المروري الذي تعرضت له إحدى المركبات التابعة للسفارة يوم أمس (الاثنين).
وأوضحت أن الحادث أدى إلى إصابة ثلاثة من موظفي السفارة، بالإضافة إلى سائق السيارة (أردني الجنسية)، لافتة إلى أنهم ما زالوا في المستشفى لتلقي العلاج.
وأكدت السفارة أن جميع المصابين في حالة صحية مستقرة ولا تدعو للقلق، لافتة إلى أن سفير خادم الحرمين لدى الأردن، الأمير خالد بن فيصل بن تركي، زار المصابين واطمأن على سلامتهم، ومشيدة بجهود السلطات الأردنية في التعامل مع الحادث.وفق “أخبار 24”.
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