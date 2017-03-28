روى المعلم عبد الخالق خضران الزهراني تفاصيل واقعة تصحيحه رسالة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لجنود الحد الجنوبي، مؤكدا أن الأمر بدأ كمزحة لكنه فوجئ بحجم الانتشار الكبير على مواقع التواصل.
وقال الزهراني، وفقا لـ”العربية نت” إنه وزملاءه المعلمين تداولوا عبر قروب “واتس آب” خاص بهم، قصاصة وزير التعليم، وتزامنت مع فترة تصحيح الامتحانات، “فأخذت القصاصة وصححتها بقلم الجوال ونشرتها على القروب”.
وأشار إلى أنه طلب من أصدقائه عدم نشرها خارج “القروب” لعدم إحراج المدرسة أو إحراجهم، “لكن كانت المفاجأة أن أحد المعلمين كان بالفعل نشرها، وتم تداولها بكثافة على غير قصد مني”.
وأوضح أنه كتب تغريدة يوضح فيها أنها كانت مزحة لكنها انتشرت، لكن المنشور وصل للوزير، مؤكدا أن الدرجة التي أعطاها للوزير كانت على سبيل الدعابة.
ولفت إلى أن الوزير زار بالفعل مدرسته بعد الواقعة لكنه لم يلتقِ به، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الزيارة كانت تفقدية وليست تقصدية.
والمعلم الزهراني حاصل على ماجستير أدب من جامعة أم القرى، ويعمل معلما منذ 17 عاما، وهو شاعر فصيح، ووالده رئيس محكمة الاستئناف في مكة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج