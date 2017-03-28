أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكما بالسجن مدة إجمالية 14 عاما بحق “توأمين مصريين” يبلغان من العمر 30 عاما، لانتمائهما لتنظيم “داعش” الإرهابي.
وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي بسجن المتهم الأول 10 سنوات لإدانته بالانضمام لتنظيم “داعش” الإرهابي ومبايعته لزعيمه أبوبكر البغدادي، وسعيه لاستهداف مصلين بتنفيذ عملية انتحارية في أحد مساجد المملكة باستخدام حزام ناسف، قبل أن يتراجع عن ذلك لاختلافه مع زعيم التنظيم.
كما حكمت على شقيقه، المتهم الثاني، بالسجن أربع سنوات، لإدانته بترويج فكر تنظيم “داعش” الإرهابي ومتابعة مجموعاته وأخباره وفيديوهاته عبر برنامج التواصل الاجتماعي “واتساب”، وتخزينها على جواله.وفق “أخبار 24”.
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