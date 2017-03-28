أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عن تقديم تسهيلات جديدة وخدمات إضافية مجانية لضيوفها على رحلاتها المتجهة إلى أمريكا وبريطانيا، وذلك ردا على القيود التي فرضتها الدولتان بمنع اصطحاب الأجهزة الإلكترونية داخل الطائرة.
وأوضحت أن التسهيلات تضمنت تقديم إنترنت مجاني بواقع (20 ميجا بايت) لكل مسافر، بجانب توفير خدمة استخدام الشاشات بدلا من الأجهزة من خلال تحميل ملفاتهم الشخصية على جهاز ذاكرة “فلاش ميموري”، وتشغيلها بواسطة المنافذ المخصصة لذلك.
كما أتاحت الخطوط السعودية، خدمة خاصة باستلام ونقل وتغليف الأجهزة الإلكترونية عند بوابات المغادرة لضيوفها المسافرين على متن رحلاتها (الترانزيت) عبر مطاري الملك خالد بالرياض، والملك عبدالعزيز بجدة، وإعادتها لهم عند الوصول بطريقة آمنة وسريعة.
وأكدت أن الخدمة الجديدة تتضمن السماح للمسافرين باستخدام أجهزتهم الشخصية لأطول وقت ممكن في المطار، وقبيل صعودهم إلى الطائرات، وسيتمكن الضيوف (الترانزيت) المسافرون للبلدين من استخدام أجهزتهم لإنجاز أعمالهم خلال فترة انتظارهم في المطار، على أن يتم تسليمها إلى موظفي الخدمات الأرضية على بوابات السفر قبل صعودهم إلى الطائرة ليتم وضعها بعناية في صناديق خاصة.وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أوضح مساعد مدير عام الخطوط السعودية للاتصال المؤسسي عبدالرحمن الطيب أن الخطوط السعودية عملت ومنذ صدور القيود على اتخاذ عدد من الإجراءات بهدف الحد من الآثار المترتبة على ذلك من خلال الخدمات الجديدة، كما أن ضيوف الخطوط السعودية بإمكانهم الاستمتاع بالمحتوى الترفيهي الجوي على متن أسطول طائراتها التي تتجاوز (1500) ساعة متنوعة.
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