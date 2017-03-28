قال الهلال الأحمر السعودي إن هناك 7 مخاطر تهدد الأطفال الرضع في السنة الأولى من الولادة، وعرض طرقاً للوقاية منها، وذلك في إطار حملاته التوعوية.
وأوضح الهلال الأحمر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن أبرز المخاطر هي السقوط من مكان مرتفع، وكذلك التعثر أثناء محاولات الوقوف المتكررة، والاختناق بسبب وضع أشياء صغيرة في فمه مثل الفول السوداني واللوز والفستق وقشر اللب أو الترمس.
كما بين أن قيام الأم بإرضاع نجلها أثناء نومها قد يؤدي لاختناقه، كذلك ملامسة الأفران والمصابيح والغلايات قد تؤدي لاحتراق يده، وحذر من التسمم عن طريق ابتلاع أدوية أو مواد كيميائية من زجاجات غير مغطاة.
وحذر كذلك من انشغال الأم عن رضيعها، ما قد يتسبب في سقوطه في حمام السباحة، أو أي وعاء ماء كبير قد يسبب اختناقه أو تعرضه لإعاقة ذهنية، فضلا عن تركه يلعب مع أطفال أكبر منه، ما يتسبب له في إصابات.
وأوضح أن طرق الوقاية من مخاطر السقوط تتمثل في توفير سرير له متين وبجوانب مرتفعة وبعيدا عن الشبابيك، وكذلك الاهتمام بإغلاق الأبواب المجاورة للسلالم.وفق “أخبار 24”.
كما أكد عدم تناول الأم مشروبات ساخنة أثناء تواجد الطفل بقربها، مشددا على ضرورة نوم الطفل الرضيع حتى الشهر السابع بدون مخدة حتى يكتمل تحكمه بالرقبة.
وطالب بالاهتمام بتنظيف الأرضيات من قطع اللعب المكسورة وبواقي المكسرات والأكياس البلاستيك وعدم التدخين في الأماكن المغلقة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج