دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية “فتاة المصنع”؛ صاحبة الذراع المبتورة زهراء البركاتي إلى التواصل معها، لاستكمال علاجها واستلام التعويض المالي، فيما قامت لجنة من مكتب العمل بجدة بمعاينة المصنع و”السير” ملتهم الذراع.
ونفى المتحدث الرسمي للتأمينات عبدالله بن محمد العبدالجبار، وفقا لـ”المدينة”، أن تكون زهراء راجعت المؤسسة بعد عرضها على اللجنة الطبية، مؤكدا أنها لم تتجاوب مع الاتصالات الهاتفية.
وأوضح أنه تم التواصل مع أحد أقاربها وتزويده بصورة من خطابات الإحالة للمراكز الطبية وتوجيهه بضرورة التقيد بخطة العلاج، مؤكدا أنه منذ اليوم الأول للإصابة والمؤسسة تتابع حالة المشتركة.
من جهة أخرى، زارت لجنة من مكتب العمل بجدة المصنع الذي أصيبت به زهراء في جنوب جدة، ووقفت على خط الإنتاج و”السير” سبب الإصابة، فيما أفادت مصادر أن اللجنة لم تقم بتفتيش المصنع بالكامل.
وكانت زهراء البركاتي انتقدت عدم تجاوب المؤسسة العامة للتأمينات معها في قضيتها، مشيرة إلى أن قضية علاجها بالخارج وتعويضها من اختصاص التأمينات.
وأوضحت أن التأمينات شكلت لجنة لعلاجها، لكنها قررت الاكتفاء بإعطائها “طرف زينة” وهو ما رفضته، حيث رد أحد مسؤولي لجنة التأمينات عند سؤاله عن فائدة “طرف الزينة”، بالقول: “عشان شكلك لمن تلبسي العباءة”، الأمر الذي اعترضت عليه.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج