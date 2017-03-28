نفذت وزارة الداخلية اليوم “الثلاثاء” حكم القتل قصاصاً بحق مواطن، بعد إدانته بقتل آخر بإطلاق النار عليه من مسدس، وذلك في محافظة جدة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن المواطن عبدالله بن محمد بن عبدالله القرني ألقي القبض عليه لقتله المواطن علي بن عبدالرحمن بن عبدالله الشهري، بإطلاق طلقتين ناريتين عليه من مسدس إثر خلاف بينهما، أصابتاه في البطن والرأس، ما أدى لوفاته.
وبالتحقيق مع المتهم وتوجيه الاتهام له، وإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه حكم بالقتل قصاصاً، وأيدت كل من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف الحكم، وصدر أمر سام بتطبيق ما صدر بحقه شرعاً، فنفذ القتل قصاصاً في الجاني المذكور بمحافظة جدة. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج