شهدت بعض المحافظات والمدن الواقعة غرب منطقة الرياض تساقط كميات كبيرة من البرد أمس “الإثنين”، حتى إنها كونت سيولاً منه.
وأظهرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، التي وثقها مواطنون، كميات كثيرة من البرد تغطي المياه في مجاري السيول والبرك التي خلفتها الأمطار على بعض الأماكن الواقعة بالقرب من طريق الرياض – الطائف السريع.
كما تكونت برديات شمال الحوميات وجنوب عفيف وغرب الخاصرة، والشعلانية والجمش والقاعية وكبشان وشمال غرب الدوادمي.
وفق “أخبار 24”.
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