أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن فرق الصيانة والطوارئ التابعة لها بمحافظتي الدواسر والسليل استنفرت للمواقع المتأثرة بالعاصفة الرعدية التي شهدتها المحافظتان السبت الماضي، وجرى صيانة الأعطال واستعادة الخدمة الكهربائية في أسرع وقت.
وأكدت الشركة في بيان لـ”أخبار 24“، أن فرق الصيانة والطوارئ التابعة لها جاهزة على مدار الساعة، لمواجهة أي أعطال تحدث نتيجة الأحوال الجوية.
وأشارت إلى أنها أطلقت عدداً من القنوات الإلكتروينة لتسهيل التواصل مع جميع مشتركيها، لتقديم الاستفسارات والملاحظات، منها خدمة “صديق الكهرباء” على واتساب “0533991100” وتويتر @alkahrabafriend وحساب العناية بالمشتركين على “تويتر” @alkahrabacare ومركز خدمة المشتركين عبر الرقم الموحد 920001100.
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