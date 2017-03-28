قال نائب مدير عام الجوازات اللواء ضيف الله الحويفي، إن العاملين المخالفين لدى المؤسسات والشركات في النطاق الأحمر، مشمولين بحملة “وطن بلا مخالف” التي أطلقها ولي العهد مؤخراً.
وأضاف الحويفي أن من ضمن المشمولين العمالة السائبة التي تحمل إقامة نظامية وليس عليها بلاغ تغيب عن العمل (هروب)، وترغب في الاستفادة من المهلة لعدم معرفة صاحب العمل.
وأوضح أن المخالفين من حاملي تأشيرات الحج والعمرة والزيارة، يتوجب عليهم التوجه للمنافذ الرسمية للمغادرة بعد الحجز على الخطوط الناقلة واستكمال إجراءات سفرهم منها لإنهاء إجراءاتهم بشكل أيسر، مشيراً إلى أن بقية المخالفين يتوجب عليهم مراجعة إدارات الوافدين بعد الحصول على موعد مسبق عبر “أبشر”.
وحث اللواء الحويفي جميع المخالفين على الاستفادة من الحملة حتى يتمكنوا من العودة لأراضي المملكة بعد الحصول على التأشيرات اللازمة لدخولها بصفة نظامية، مشدداً على أنه سيتم إيقاف جميع سجلات المخالفين الذين لم يغادروا وتطبيق جميع العقوبات المقررة نظاماً بحقهم.وفق “أخبار 24”.
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