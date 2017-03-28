أوضح عبدالخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم أنه يتابع بشكل جيد دوري جميل للمحترفين، مؤكدا أنه أحد مشجعي الأهلي، وقال: “أتابع الدوري السعودي وأعرف جيدا إمكانات اللاعبين السعوديين، وأنا أميل كثيرا للأهلي، وسبق أن التقيت الأمير خالد بن عبدالله عضو شرف النادي حينما كنت مع الزوراء، رحب حينها كثيرا بفريقنا ووقف معنا على هذا الأساس أحب ناديه”.
وأضاف “اتحاد القدم السعودي قادر على إعداد الأخضر بشكل جيد عكسنا في ظل وجود عدد كبير من لاعبينا في دوريات عدة ومختلفة، اللاعبون السعوديون يشاركون مع أنديتهم ويوجدون في السعودية عكس لاعبينا الذين يوجدون في الخارج صعب أن نجمعهم حينما نريد كما يفعل، نحن فقط نسعى للاستعداد قبل أي مواجهة رسمية ونصب جل تركيزنا فيها”.
وزاد: “لم نفقد الأمل اتفقنا مع اللاعبين على ضرورة المنافسة على تحقيق المركز الثالث وهذا ما سنسعى إليه في المرحلة الحالية، لديهم طموح لفعل شيء وننتظر جميعا وهم يقدمون مستوياتهم الفنية المعروفة عنهم”.
وفق “الإقتصادية”.
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