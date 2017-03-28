كشف مهند عسيري لاعب النادي الأهلي، حقيقة وجود خلافات مع المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأهلاوي.
وقال عسيري في تصريحات عبر صدى الملاعب الذي يبث عبر شاشة ام بي سي، أنه لا توجد أي مشاكل بيني و بين جروس اطلاقا والعلاقة بينهما جيدة للغاية.
وأوضح أنه دائم التعرض للإصابات كثيرًا بسبب إخلاصه في الملعب بعد نزوله للمشاركة، مشيرًا إلى أنه يحب أن يقدم كل ما يملك في الملعب”.
وأشار إلى أنه تحت أمر المنتخب السعودي في أي وقت، متمنيًا المشاركة مع الأخضر في مونديال روسيا 2018.
وفق “أخبار 24”.
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