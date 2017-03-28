أكدت قناة الكأس القطرية ، وصول وكيل اللاعبين ، عبدالله الجاسم إلى جدة للاجتماع مع إدارة نادي الاتحاد بشأن تجديد عقد المدرب التشيلي خوسيه سييرا باندو ومواطنه كارلوس فيلانويفا والكويتي فهد الأنصاري.
ووفقا للحساب الرسمي لقناة الكأس القطرية على تويتر ، فإن عبدالله الجاسم وكيل مدرب فريق الاتحاد ، التشيلي خوسيه سييرا وكارلوس فيلانويفا والكويتي فهد الأنصاري وصل للاجتماع مع إدارة العميد بشأن تجديد عقودهم والوصول لاتفاق نهائي بخصوص الثلاثي.
وكان عبدالله الجاسم ، قد أكد في تصريحات لإحدى الصحف الكويتية باليومين الماضيين على امتلاكه عروض سعودية وإماراتية للتعاقد مع موكله الدولي الكويتي المميز ، سقراط العميد ” فهد الأنصاري” ولكنه سيمنح الأولوية للتجديد للاتحاد وفي حال لم يحدث ذلك فإنه سيتم تقييم العروض المقدمة واتخاذ القرار النهائي.
وشدد على أنه بناء على الموقف التوافقي بين النادي الاتحادي والعروض المقدمة للاعبين فهد الأنصاري وفيلانويفا والمدرب خوسيه سييرا ، سيتم اتخاذ قرار التجديد من عدمه.وفق “النادى”.
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