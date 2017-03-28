أجرت لجنة التحقيق التابعة لاتحاد القدم السعودي، اجتماعاً سرياً مع الحارس محمد العويس من أجل حل قضيته العالقة بين ناديي الشباب والأهلي، فيما عقدت الجلسة صباح الاثنين بالرياض ولمدة ساعتين.
وترأس جلسة التحقيق ياسر المسحل، نائب الاتحاد السعودي، فيما رافق العويس، محاميه الشخصي محمد الديني.
وفى جلسة التحقيق وجهت أسئلة للاعب ومحاميه بناء على معلومات حصلت عليها اللجنة بعد جلسة اجتماع حضرها رئيس الشباب عبد الله القريني، ومدير الاحتراف السابق ماجد المرزوقي، مساء الأحد.
وكان أسخن سؤال في جلسة التحقيق عن مصادر الأموال التي حصل عليها اللاعب الفترة المنصرمة، ومن بينها حصوله على سيارة الـ”بنتلي” الفاخرة والتي لا توازي راتبه الشهري قبل دخوله الفترة الحرة التي يحظر فيها على جميع الأندية مفاوضة أي لاعب محترف.
من جانبه أكد محمد العويس للجنة التحقيق أن السيارة التي التي بحوزته قام بشرائها من جيبه الخاص، معترضاً في الوقت نفسه على تسريب الشبابيين لوسائل الإعلام لمعلومات شخصية عبر استخدام رقم هويته الوطنية فيما وصف محاميه أن الطريقة التي استخدمت كانت غير شرعية، ما أدى لتعرض اللاعب لإساءات من قبل مشجعي الشباب والشارع الرياضي.
ووفقاً لمصدر مقرب من محيط اللاعب، فقد علمت “عين اليوم” أن موقف اللاعب سليم قانونياً، وبحسب المؤشرات فإن القضية في طريقها إلى الحل خلال 10 أيام، لا سيما وأن العويس اشتكى الشبابيين في غرفة فض المنازعات التابعة لاتحاد القدم من أجل فسخ بقية عقده، بخلاف شكوى النادي الأهلي على الشباب في قضية ما تزال منظورة لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي.
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